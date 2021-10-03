ليبيا – كشف عضو لجنة مجلس الدولة الاستشاري المشارك في اجتماعات المغرب، نوح المالطي، كواليس ومحاور الاجتماعات التي جرت في العاصمة المغربية الرباط بين وفدين من مجلس الدولة ومجلس النواب في ليبيا، بخصوص قوانين الانتخابات.

المالطي أكد في تصريح لموقع “عربي21” القطري أن الاجتماعات كانت تسير بشكل طبيعي، وأنه لا صحة لانهيار المحادثات أو وقوع اشتباكات بالأيدي بين الوفدين كما روجت بعض القنوات.

وتابع: “نعم هناك بعض الخلافات بين وجهتي نظر الوفدين، لكنها لم تصل للاشتباك أو الانهيار”.

وأوضح أن “أعضاء البرلمان يرون أن الانتخابات القادمة تكون رئاسية فقط وتؤجل الانتخابات البرلمانية، في حين رأى وفد مجلس الدولة أن الانتخابات البرلمانية يمكن إنجازها لخروج كل الأطراف التشريعية المعرقلة للمسار السياسي ولكن الانتخابات كلها من دون قاعدة دستورية تمهد إلى فترة انتقالية وغير مستقرة، وهذا ما لا نرضاه”، وفق قوله.

وحول الخطوة القادمة، قال المسؤول الليبي: “بدورنا، قدمنا قاعدة دستورية وقانون انتخاب برلمانيا وقانون انتخاب رئيس، وقدمنا الفروق بين القانون الذي قدمناه والقانون الذي قدمه رئيس البرلمان، عقيلة صالح، أما الخطوة القادمة فكل فريق سيعود إلى قواعده لمناقشة وجهات النظر المطروحة في الرباط”، كما صرح.