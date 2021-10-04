ليبيا – قال عضو لجنة مجلس الدولة الاستشاري المشارك في اجتماعات المغرب، نوح المالطي إن مصير قوانين الانتخابات في ليبيا من طرف واحد هي والعدم سواء.

المالطي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسبة أمس الأحد أضاف: “جميع ما قام به، وما أصدره مجلس النواب بدون مجلس الدولة هو والعدم سواء، حيث إنه لا توجد أي مواد في الاتفاق السياسي تنص على الانفراد بإصدار القوانين”.

وبين أنه يمكن لمجلس الدولة الطعن في أي قانون يصدر بشكل أحادي.

وفيما يتعلق بأسباب عدم التوافق خلال الجلسات التي عقدت في المغرب نهاية الشهر المنصرم، أوضح أن الأمر جاء نتيجة تعنت الجانب الأخر بشرعية إشراك العسكريين في العملية الانتخابية، حيث إنه لا يجوز لأي عسكري ممارسة العمل السياسي من الطرفين، بحسب ما طرحه وفد مجلس الدولة الإستشاري.

وأشار إلى أنه لا يمكن إقامة انتخابات رئاسية دون قاعدة دستورية، ودون قانون من الطرفين، وأنه من الممكن إجراء انتخابات برلمانية في الموعد المحدد، خاصة أن القانون المحال إلى مجلس النواب شبه متوافق عليه من الطرفين.

المالطي مضى بقوله: “بداية السنة القادمة 2022 قبل شهر مارس يمكن إجراء انتخابات رئاسية بقاعدة دستورية، بعد وجود مجلس نواب جديد”.