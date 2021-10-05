ليبيا – حذر المحلل السياسي الليبي الهادي عبد الكريم من أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير هدفه البقاء في منصبه بأي شكل، والآن يلمع صورته بإفراجات عن المبالغ للمشروعات، رغم أنه هو الشخص نفسه الذي تحدث من قبل على أن ليبيا على حافة الإفلاس.

عبد الكريم وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الثلاثاء قال: “الكبير يخشى من أن يُنتخب رئيس يستطيع أن يطيح به، مؤكدًا أن حجم المخالفات التي ارتكبها ستجعل السجن مصيره لو حوكم”.

ونبه إلى وجوده خارج البلاد حاليًا، حيث يسعى لضمان حليف خارجي، ما يمكن أن يسهم في التمديد له في المنصب.