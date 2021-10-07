ليبيا – التقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الأربعاء مع القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر لدى ليبيا السفير تامر مصطفى، بحضور مدير مكتب التعاون الدولي صلاح بن علي.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط التعاون المشترك وسبل تعزيزه في مجال النفط والغاز، حيث أبدى السفير المصري رغبة كبرى الشركات المصرية العاملة في مجال النفط والغاز الدخول لسوق النفط الليبي في مجالات الصيانة وتأهيل البنى التحتية والتدريب والتأهيل.

من جانبه، أبدى صنع الله ترحيبه الكبير برغبة كبرى الشركات المصرية بالمساهمة في إعادة اعمار قطاع النفط في ليبيا والاستثمار وتطوير الإنتاج، نظرًا لما تمتلكه من خبرة في هذا المجال، داعيًا الشركات لطرق الباب عبر التنافس في العطاءات التي تطرحها المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها، خصوصًا وأن المؤسسة مقبلة على تنفيذ عدة مشاريع كبرى، من أهمها إنشاء مصفاة الجنوب ومشروع تطوير التركيبات البحرية ومشاريع تطوير البنى التحتية للحقول والموانئ النفطية.

كما تم بحث التعاون المشترك في مجال القوى العاملة وتدريب وتطوير العنصر البشري.

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