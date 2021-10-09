ليبيا – استقبل مطار القاهرة اليوم السبت أول رحلة طيران للخطوط الجوية الليبية قادمة من مطار معيتيقة في طرابلس، وذلك بعد توقف سبع سنوات حيث سبقتها الخطوط الأفريقية في تنظيم أول رحلة طيران من ليبيا في 30 سبتمبر الماضي.

قيادات الخطوط الجوية الليبية والطيران المدني في مصر حرصت وفقاً لصحيفة”الشرق الأوسط” على التواجد لاستقبال أول رحلة للخطوط الليبية قادمة من ليبيا إلى مطار القاهرة وتم الاحتفال بوصول الطائرة وتوقفها بأرض المهبط بمطار القاهرة وتوزيع الورود على ركاب الطائرة فور نزولهم منها.

وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة مع الركاب للتأكد من حملهم نتيجة تحليل PCR والذي يفيد خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تغادر الطائرة بعد حوالي ساعتين من وصولها متوجهة إلى طرابلس وعلى متنها 250 راكبا من بينهم أعضاء منتخب ليبيا لكرة القدم وفريق أهلي طرابلس.

يذكر أن رحلات الطيران بين مطارات ليبيا وبرج العرب غرب الإسكندرية مستمرة منذ عدة سنوات ولكن الرحلات إلى القاهرة توقفت في عام 2014 بسبب الأوضاع الأمنية في ليبيا.