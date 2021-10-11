ليبيا – اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الأحد بعميد بلدية مصراتة محمود السقوطري، وعضوي المجلس البلدي مصراتة : فرج حنيش، وإسماعيل الجرو، بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبد الدائم.

الاجتماع الذي عقد بالمقر الرئيسي للمؤسسة بطرابلس، بحث إمكانية مساهمة المؤسسة الوطنية للنفط في حلحلة وإزاحة بعض المختنقات داخل البلدية.

من جانبهم، استعرض الحضور من المجلس البلدي مصراتة، الوضع الحالي لمنطقة أبو قرين ،مؤكدين أن البنية التحتية في المنطقة سيئة جدًا ومدمّرة، وتفتقر لابسط الخدمات، مشيرين إلى أن المنطقة بحاجة ملحة للدعم على مختلف الأصعدة.

كما تم الحديث عن تحسين الوضع البيئي وحملات تشجير في مناطق متاخمة لمدينة أبو قرين وإحياء عدد من المشاريع المتوطنة في المنطقة والتي تواجة صعوبات لبث الحياة فيها من جديد لإنعاش المنطقة اقتصاديًا، كذلك تم التطرق لعدد من الاحتياجات الأخرى الملحة داخل بلدية مصراته.

من جانبه، قال صنع الله: إن مدينة مصراتة تعد إحدى مناطق عمليات المؤسسة الوطنية للنفط، نظرًا لوجود مستودع شركة البريقة ومرور خط الغار داخل المدينة.

وأضاف أن المؤسسة رغم شح الميزانيات لن تتوانى في توفير بعض الاحتياجات الأساسية لبلدية مصراتة وفروعها البلدية، وذلك عن طريق التنسيق بين إدارة التنمية المستدامة والمجلس البلدي مصراتة.

وفي ختام الاجتماع أكد عميد وأعضاء بلدية مصراتة على دعمهم الدائم للمؤسسة الوطنية للنفط وتقديرهم البالغ للدور الوطني التي تقوم به لدعم الاستقرار والسلطات المحلية في مختلف المناطق الليبية.

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