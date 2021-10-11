ليبيا – تفقّد وزير الصحة علي الزناتي أمس الأحد الأحوال الصحية للمرضى الليبيين الذين يتلقون العلاج بدولة مصر على نفقة الدولة الليبية، وذلك على هامش زيارته إلى القاهرة، لترؤس اجتماعات اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في دورتها الـ68.

الزناتي استمع خلال الزيارة وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة إلى ملاحظات المرضى وآرائهم حول الخدمات الطبية المقدمة لهم، واستعرض مع الأطباء نتائج الفحوصات الطبية الأخيرة للمرضى الليبيين.

يشار إلى أن وزير الصحة زار أيضًا، استشاري الجهاز الهضمي بطب الأطفال «عادل التواتي»، والإعلامي «طارق الرويمض» اللذين يتلقيان العلاج بمستشفى الشفاء بالقاهرة.