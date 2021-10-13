ليبيا – رأى الخبير الاستراتيجي الليبي العميد محمد الرجباني أن الضغوط التي حدثت منذ الأسبوع الماضي، ومنها محادثة السفير الأميركي ريتشارد نورلاند مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة كان لها الأثر في حلحلة ملف صرف مرتبات الجيش، الذي ظل يمثل أزمة نحو أربعة أشهر.

الرجباني وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس الثلاثاء، حذر من استمرار سيطرة الإخوان على مصرف ليبيا المركزي، ومحافظه الصديق الكبير، ما عرقل تمرير قرارات عدة، ومنها في فترات كثيرة صرف المرتبات، وهو ما اعترف به وزير المالية في حكومة فايز السراج السابقة، فرج بومطاري، الذي اتهم الكبير بالوقوف وراء أزمة صرف المرتبات لموظفي الدولة.