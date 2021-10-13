ليبيا – اجتمع وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي أمس الثلاثاء مع النائب العام المستشار الصديق الصور.

الاجتماع الذي عقد بمجمع المحاكم في طرابلس ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الملفات ذات الإهتمام المشترك، وسبل الدفع بالتعاون القضائي والإنابي دوليًا، بما يخدم مصلحة الدولة الليبية ومواطينيها في الخارج.

كما تم خلال الاجتماع استعراض أهم اتفاقيات التعاون القضائي الثنائية ومتعددة الأطراف، وكذلك الإجراءات القانونية لعمل المنظمات الدولية داخل ليبيا.

وأكد الجانبان على ضرورة وضع آلية موحدة للتواصل والتعاون المشترك، بما يحقق التكامل بين المؤسسات الليبية.

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