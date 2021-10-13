ليبيا – أصدر 14 حزب وتكتل سياسي بيانًا بشأن الاستعدادات النهائية للإنتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية.

الأحزاب السياسية والتكتلات السياسية وفي بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه ثمنت الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الجادة من أجل تنفيذ استحقاقات الإنتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها 24 ديسمبر المقبل،مرحبةً بصدور التشريعات اللازمة لذلك.

وأشادت بالوعي المتزايد لدى أبناء الشعب الليبي بضرورة إنجاز هذا الاستحقاق في موعده لتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة هيبة الدولة وسيادتها الوطنية.

كما أعربت عن تطلعها بأن يعزّز اجتماع الدول الصديقة والشقيقة والذي سيعقد الشهر الجاري من أجل الاستقرار، ويشكّل قيمة مضافة للجهود من أجل احترام تنفيذ استحقاقات الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها 24 ديسمبر المقبل.

وثمنت جهود المجتمع الدولي من أجل مساعدة الليبيين للخروج من هذه الأزمة، داعيةً المشاركين في مؤتمر باريس الذي سيعقد في شهر نوفمبر القادم بأن يحرص على التأكيد الجازم لإنجاز هذا الاستحقاق في موعده، وأن يتخذ الإجراءات الحازمة ضد كلّ الأطراف المعرقلة لإنجازه، وضمان احترام نتائجه من الجميع.

الأحزاب والتكتلات السياسية أكدت بأن عدم الوفاء بهذه الاستحقاقات سوف يكون له انعكاسات وتداعيات غير محمودة، ولا يمكن التحكّم في نتائجها.

الموقعون

تكتل احياء ليبيا

تحالف القوى الوطنية

حزب الحركة الوطنية

حزب الحركة الوطني

الحراك الوطني الليبي

حراك ليبيا تنتخب رئيسها

الاتحاد النسائي درنة

تجمع معا لأجل الوطن

الحزب المدني الديمقراطي

الحزب الوطني الوسطي

تجمع الإدارة الوطنية

حزب شباب الغد

حراك 24 ديسمبر

الشبكة الليبية لتمكين المرأة