ليبيا – أكد عضو اللجنة العلمية بمركز مكافحة الأمراض إبراهيم الدغيس على أن الوضع الوبائي إجمالًا في ليبيا يعتبر أفضل، مشيرًا إلى أنه من الطبيعي اختلاف الوضع الوبائي في كل منطقة.

الدغيس قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إنه بالمجمل الوضع الوبائي يتجه للاستقرار وفي تحسن بطيء نوعًا ما.

وأضاف: “واقع كورونا دائمًا لا نتوقع التحسن بين يوم وليلة؛ لأن مفعول التطعيم والتلقيح ملاحظ، ونتوقع من أسبوعين أن نلاحظ التحسن، ومع وعي المواطنين والإقبال على اللقاحات أتوقع سيتحسن الوضع الوبائي في المنطقة الشرقية وليبيا”.

ونوّه على أن بداية الموجة الثالثة في ليبيا كانت من المنطقة الغربية؛ حيث شهدت انتشارًا كبيرًا لكن حاليًا الوضع مستقر، لافتًا إلى أن المنطقة الشرقية كانت متأخرة عن المنطقة الغربية، وكان من المتوقع أن تأخذ الموجة وقتها ومع ذلك الوضع الوبائي سيشهد تحسنًا مع المدة القادمة.

كما دعا في ختام تصريحه جميع المواطنين إلى المبادرة لتلقي اللقاح؛ لأنه الوسيلة الوحيدة الفعالة ضد جائحة كورونا من أجل الوصول لانتهاء الوباء في كل ليبيا.