ليبيا – تمكن جهاز الأمن الداخلي أمس الخميس من ضبط القيادي الداعشي أعمر بشير أعمر عز الدين المتورط في الهجوم الإرهابي والعملية الانغماسية التي نفدها تنظيم الدولة “داعش” قبل ست سنوات على أحد فنادق كورنثيا ، والذي راح ضحيته عدد من المدنيين الليبيين والأجانب.

الجهاز وفي بيان له نشره عبر مكتبها الإعلامي أوضح أن أعمر بشير أعمر عز الدين، القيادي الإرهابي كان مكلفًا بتجنيد الإرهابيين من دول الجوار وتهريبهم خلسة وتسهيل حركتهم عبر الحدود الليبية التونسية واستقبالهم داخل البلاد.

وبين الجهاز أن ضحايا العملية الإرهابية من الليبيين هم: وليد بشير بن عثمان، ومحمد الطيشور، وهشام الزحاف، ومحمد طلحة، وكذلك عدد من الأبرياء الأجانب من جنسيات مختلفة منها (الأمريكية – الفرنسية – قيرغيزيا من آسيا الوسطى).

ونشر الجهاز فيديو للإرهابي المضبوط يعترف فيه بما نسب إليه، مؤكدًا أنه تونسي الجنسية مقيم في تطاوين من مواليد 1981 بايع تنظيم الدولة.

وقال الإرهابي المضبوط إن شقيقيه بلقاسم وصلاح قد بايعا أيضًا التنظيم في تونس، وقُتل الأول في قصف على مقر التنظيم بمدينة صبراتة على مقر معروف لتظيم الدولة، والثاني في مواجهة ضد الجيش التونسي في مدينة بن قردان، لافتًا إلى أنه كلف من قبل التنظيم بتهريب أشخاص من ليبيا إلى تونس وبالعكس، وتهريب إدريس عبد القادر العمروسي الذي بايع تنظيم الدولة الإسلامية ودخل ليبيا وهو المكلف عن العملية الانغماسية في فندق كورنثيا.

وأكد جهاز الأمن الداخلي أنه لن يهدأ له بال حتى تهنأ ليبيا ويتم اجتثاث الإرهاب من منابعه، ولن يتأخروا في بذل الجهد من أجل حماية الوطن والمواطن.