ليبيا – كشفت مؤسسة النفط عن الانتهاء من مشروع تدشين حقل الخير النفطي.

مخاطبة صادرة عن رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله إلى رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز اطلعت عليها صحيفة المرصد، أشارت إلى أن نتائج التجارب التشغيلية التي تمت لفحص عمليات الإنتاج وتقييم الأداء مشجعة.

وأشاد صنع الله بجهود الشركة ومهندسيها وفنييها التي تحققت في فترة قياسية بواسطة موظفين وطنيين من دون أي استعانة بالعنصر الأجنبي، مخولًا رئيس مجلس إدارة الشركة القيام بعملية الافتتاح وإعطاء الضوء الأخضر للمباشرة بعمليات الإنتاج.