ليبيا – بعث رئيس حكومة الوحدة الوطنية بوصفه وزير الدفاع فيها عبد الحميد الدبيبة مذكرة إلى وزيرة الخارجية بالحكومة نجلاء المنقوش.

المذكرة التي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منها تطرقت لوثيقة تناولها العديد من المهتمين بالشأن الليبي في بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي وفحواها إدراج بعض من نصوص قانون العقوبات العسكرية لعام 1974.

وتابعت المذكرة إن النصوص متعلقة بجرائم مضرة بكيان الدولة وتم تقديمها للمحكمة الفيدرالية بولاية فرجينيا من قبل المحامي “لينداسي ميك كاسون” لصالح موكله بالقضية المرفوعة من آخرين وإن الوثيقة صادرة عن وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية على غير الحقيقة.

ووفقا للمذكرة فإن الوزارة تنفي هذه الوثيقة التي تم تداولها وأنها غير صادرة من قبل الجهة المختصة المشار إليها فيها لعدة أسباب أولها الرقم الإشاري الذي لا يوافق رقم الملف وتاريخ الوثيقة الذي لا يوافق رقم المستند في سجلات الصادر والمنظومة الإلكترونية.

وأكدت المذكرة إن الوثيقة المتداولة لا يوجد عليها ختم الجهة المدعى عليها إصدارها وأن الختم الحراري لا يوافق ذلك الخاص بوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية في وقت لا يوجد فيه في ديوان الوزارة مسمى إدارة الشؤون القانونية.

وتابعت المذكرة إن المسمى المعتمد بالهيكل التنظيمي رقم 483 لعام 2013 لديوان وزارة الدفاع هو المكتب القانوني فضلا عن كون طباعة الوثيقة لا توافق المتداول منها والمعمول به في الديوان بالإضافة إلى كون التوقيع المشار إليه في الوثيقة ليس توقيع المختص المزمع صدورها منه.

وبينت المذكرة عدم وجود تخويل قانوني لإدارات ومكاتب ديوان وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية بإصدار مخاطبات للجهات الخارجية إلا عن طريق الوزير بصفته مؤكدة إن الاستناد للقانون والواجب والمسؤولية القانونية يحتمان التأكيد على أمر هام.

وأضافت المذكرة إن هذا الأمر يتمثل في كون الإجراء الذي اتخذه محامي أحد الأطراف أمام المحكمة الأميركية يمثل نوعا من التدليس والافتراء المتعمد بغية تضليل العدالة ووضع أختام مزيفة على مستند رسمي وهو ما يعد في حكم تزوير محررات رسمية بنص القانون.

وأكدت المذكرة إن هذا الأمر يمثل جريمة يعاقب عليها بالقانون الليبي والقانون الأميركي في حال ارتكابها وهو ما يحتم قيام وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مخاطبة السفارة الليبية بالولايات المتحدة.

واختتمت المذكرة بالتأكيد على وجوب تقديم مذكرة رسمية وفتح تحقيق جنائي لدى دوائر الاختصاص وتفنيد الوثيقة أمام المحكمة الأميركية.