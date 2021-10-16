ليبيا – بحث وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد إمحمد عون مع محافظ مركزي طرابلس الصديق الكبير سبل دعم قطاع النفط والغاز وفق رؤية حكومة الوحدة .

وبحسب المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي تأتي هذه الزيارة لزيادة التنسيق والتعاون بين وزارة النفط والغاز ومصرف ليبيا المركزي بغية تعزيز التوجه نحو دعم ومساندة تمويل مشاريع قطاع النفط الاستثمارية للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

كما تم في الإجتماع مراجعة نتائج مستهدفات اللقاءات السابقة، سواء تلك المقتصرة على الطرفين وحدهما، أو تلك التي ضمتهما مع رئيس حكومة الوحدة و وزير المالية.