ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، إن التهديدات التي أطلقها رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري ضد رئبس مفوضية الانتخابات عماد السايح ليست جديدة، مشيرًا إلى أنه سبق أن هدد السايح ومارس كل الضغوط عليه، متسائلا: هل سيترجم هذه التهديدات إلى واقع عملي؟

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” الجمعة توقع أن يحرك المشري بعض المليشيات المتطرفة الموالية له خصوصًا من مدينة الزاوية لاستهداف شخص رئيس أو مقر المفوضية العليا للانتخابات خلال الأسابيع القادمة، مستغلًا عدم وجود أي جدية من المجتمع الدولي لمعاقبته باعتباره أكثر المعرقلين لتنظيم الانتخابات.

وأشار المرعاش إلى أن دولا بعينها (لم يسمها) تعبث في الأزمة الليبية خدمة لمصالحها وليست لها جدية في استقرار ليبيا، مؤكدًا أن بريطانيا وأمريكا لن تتخذا خطوة معاقبة المعرقلين للاستحقاق الدستوري في البلد الأفريقي.