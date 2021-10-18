ليبيا – كشف أحد مستشاري رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لصحيفة الاتحاد عن فحوى اجتماعات الأخيرة مع نخب المنطقة الشرقية.

المستشار أشار في تصريحات تابعتها صحيفة المرصد إن المنفي وعد السياسيين والعسكريين والشخصيات الاجتماعية والقبلية في شرق البلاد بالعمل على حل المشكلات التي تواجه إقليم برقة، مبينًا إن زيارته لطبرق تهدف إلى كافة مشاكل المواطنين في الإقليم.

وتابع المستشار إن المنفي يتحرك للحفاظ على العملية السياسية وتنفيذ خريطة الطريق بشكل كامل والتي تنتهي بإجراء الانتخابات في البلاد ديسمبر المقبل لافتا إلى أن رئيس المجلس الرئاسي يكثُف جهوده من أجل الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب المستشار فإن المجلس الرئاسي سيعقد اجتماعا في القريب العاجل مع رئاسة حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس لتقريب وجهات النظر مع مسؤولي برقة في الحكومة.