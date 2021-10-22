ليبيا -أعلنت الخارجية المصرية، أمس الخميس، أن الوزير سامح شكري التقى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر وعددًا من قيادات المنطقة الشرقية.

السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية صرح بأن وزير الخارجية سامح شكري قد زار أمس الخميس مدينة بنغازي، لمتابعة الأعمال الجارية لتجهيز مبنى القنصلية المصرية في بنغازي.

والتقى شكري خلال الزيارة مع قيادات من المنطقة الشرقية، ومن بينهم نائب رئيس حكومة الوحدة حسين القطراني، وعميد بلدية بنغازي، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين فى إطار ما يربطهما من أواصر متعددة ووحدة مصير وهدف.

وأضاف حافظ أن الوزير شكري قد التقى من ناحية أخرى، خلال زيارته لبنغازي مع المشير خليفة حفتر، حيث أكد شكري على دعم مصر الكامل لجهود تحقيق أمن واستقرار ليبيا، وما توليه من اهتمام بالغ لتسوية أزمتها بما يلبي تطلعات شعبها الشقيق فى الانطلاق نحو المستقبل، واستعادة البلاد لوحدتها وسيادتها واستقرارها المنشود تحت راية وطن واحد جامع ومزدهر.