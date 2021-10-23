ليبيا – قال وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة حسن الصغير إن منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة نشرت رابط المستفيدين من مبلغ دعم الزواج، مشيرًا إلى أنه وبمقارنة شريحة منها ثبت بأن الأسماء المنشورة هي الأسماء التي تم تسجيلها وقبولها ضمن الخمسين ألفًا الأولى، وأن أغلبهم لم يستلموا الصكوك الخاصة بالدعم.

الصغير وفي منشور له عبر صفحته لشخصية على موقع التواصل الاجماعي “فيس بوك” اليوم الجمعة أضاف: “للتحقق من ذلك لكم ان تتابعوا ما ينشره منسقو المناطق ومقارنته مع الأسماء على المنصة الحكومية، وستجدون بأن أغلب الأسماء ملفاتهم موقوفة أو معلقة على توفير مستندات أو استيفاء نواقص، بالإضافة الى تضخم ملحوظ في أسماء بلديات بعينها حوالي الأربع بلديات”،مشيرًا إلى أن عدد المسجلين بالمنحة إلكترونيًا وصل إلى الالاف مقارنة ببلدية جارة لها وملاصقة وضعف التعداد السكاني ولا يتجاوز عدد الطلبات بها 500 طلب.