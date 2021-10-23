ليبيا – قال مصدر مسؤول في المفوضية العليا للانتخابات إن البرلمان لم يرسل التعديلات على قوانين الانتخابات حتى اليوم إلى المفوضية التي ستحدد فتح باب الترشح بعد هذه الخطوة وتشكيل اللجنة الخاصة بالطعون.

المصدر أكد في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن المفوضية ماضية في استكمال الإجراءات، وأنها تنتظر إحالة التعديلات من البرلمان، إذ تسعى لفتح باب الترشح في الأول من شهر نوفمبر المقبل.

ورأى المصدر أن الموعد المناسب لفتح باب الترشح هو الأول من نوفمبر، بما يمكنها من اتخاذ المراحل المرتبطة بالانتخابات بأريحية تامة وصولا لتاريخ 24 ديسمبر.

وأوضح أن تأخير فتح باب الترشح عن الأول من نوفمبر، يعني احتمالية ترحيل موعد إجراء الانتخابات بأيام قليلة حسب المدة التي يعلن فيها باب الترشح بعد الأول من نوفمبر، وأنه في هذه الحالة ستكون الانتخابات في يناير 2022، حال عدم وجود عوائق أخرى.