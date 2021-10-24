ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس السبت أعيان وحكماء ومشائخ بلديات مدينة الزاوية، وعميدَي بلديتي جنوب الزاوية وغربها، بحضور عدد من الأعضاء من لجنة الحوار السياسي، والمجلس الأعلى للدولة، ولجان المصالحة، وعميد بلدية صرمان.

مستند | مدير أمن #الزاوية رفض تسليم " الفار " للنائب العام سنة 2018 فهل يمتثل لطلبات باشاآغا في 2019 ؟ #ليبيا #المرصد https://t.co/OjmXKkiRx0 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) December 8, 2019

واستعرض الأعيان والحكماء والمشائخ -وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس- بعض الإشكاليات القائمة بالمنطقة، وعدد من المختنقات الإدارية التي تخص الجانب الخدمي للمواطنين، وقدموا مقترحات عملية لحلحلتها.

هذا وقدم عمداء البلديات والأعيان والحكماء الدعوة لرئيس المجلس الرئاسي لزيارة المنطقة، في إطار تعزيز المصالحة الوطنية، ودعم السلم الاجتماعي.

على وقع تورطهم في قضية داعش 131 … باشاآغا يتهم " جماعة الفار " بتوظيف الداخلية. #ليبيا #المرصد https://t.co/vIvBtC4RJC — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) December 8, 2019

يشار إلى لقاء المنفي بأعيان الزاوية تم بحضور المطلوب للنائب العام محمد بحرون الملقب بـ”الفأر” الذي سبق ورود اسمه بقضايا تتعلق بالتعاون مع أفراد منتسبين لتنظيم داعش قبل انهياره في صبراتة وهو المطلوب القبض عليه رقم 6 في القضية الشهيرة 131 لسنة 2017 / إرهاب المنظورة لدى النائب العام.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.