ليبيا – أكد الخبير الاقتصادي الليبي علي الصلح أن ليبيا تملك العديد من المناطق السياحية الناضجة التي تحتاج إلى تفعيلها فقط، لافتًا إلى أن ضعف أداء القطاع ومساهمته في الناتج القومي الإجمالي انعكاس لضعف استقرار الأوضاع السياسية والأمنية.

الصلح وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس الأحد رأى أن النهوض بالقطاع السياحي يتوقف على مدى قدرة الدولة على تنظيم عملية فتح السياحة وتجهيز البنية التحتية، خاصة أن ليبيا مرت بالعديد من الانقسامات والحروب، وتهيئة الظروف وعوامل الاستقرار للقطاع والدعاية له إقليميًا ودوليًا، وصولًا لمرحلة صناعة السياحة.

وقال الصلح: “هناك أدوار عديدة على الدولة، القطاع الخاص، والمصارف المالية العاملة في ليبيا للمساهمة في النهوض بالقطاع السياحي، فليبيا تحتاج للاستثمار في هذا القطاع بشكل جدي حتى يؤدي لزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد، وخاصة أن لديها من المناطق السياحية وخاصة فيما يتعلق بالسياحة الساحلية، الصحراوية، الجبلية”.