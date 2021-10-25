ليبيا – التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري بمكتبه بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة طبرق رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح .

النويري أطلع بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب على سير عمل المفوضية واستعدادات المفوضية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأبرز الصعوبات الفنية واللوجستية التي تواجه المفوضية.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق ،أكد النويري على حرص مجلس النواب على عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها .

النويري شدد على أن مجلس النواب في حالة انعقاد دائم لحين إنجاز الاستحقاق الانتخابي الوطني والعمل على تسهيل عمل المفوضية وتذليل أي صعوبات تعترض سير العملية الانتخابية.