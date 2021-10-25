يبيا – أرجع مدير المكتب الإعلامي لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي صلاح الساعدي سبب إيقاف الإمداد المائي عن المسار الأوسط إلى الاعتداء الذي تعرضت له 4 محطات ببني وليد، بعد انتهاء فرق الصيانة من إصلاح اعتداء طال الخط ذاته بيوم واحد.

الساعدي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الإثنين أكد أن الإغلاق سيسفر عن قطع الإمداد المائي عن مدن ترهونة وبني وليد وباطن الجبل وغريان.

ونبه إلى أن الإغلاق سيقلّل نسبة الإمداد إلى العاصمة طرابلس لمدة تتراوح بين أسبوع و10 أيام على أقل تقدير، لما تقتضيه العملية من إفراغ للهواء وتعبئة للخطوط، وصولًا إلى توصيل المياه عبر مساراتها للمدن المذكورة.

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