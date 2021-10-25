ليبيا – رأى عضو مجلس النواب المقاطع وعضو ملتقى الحوار السياسي زياد دغيم أن مؤتمر رئيس المفوضية للعليا للانتخابات عماد السايح اليوم الأحد يؤكد ما حذّر منه بأن رئيس المفوضية ينفذ أجندة خارجية ولا يحترم التشريعات ولا المؤسسات الليبية، ومقترحه هو المقترح الأمريكي.

دغيم وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” قال: “ما طرحه السايح اليوم ينسف القوانين الصادرة وينهي أي أمل بإجراء الانتخابات، عدم التزامن وتقديم الانتخابات الرئاسية هو الضامن لإجرائها وعدم تعطيلها أو الانقلاب عليها”.

واعتبر أن السايح هو منفذ مشروع تنصيب حاكم لليبيا ينتج من تحالف النظام السابق والإسلاميين، وإن لم ينجح بذلك فسيعرقل إجراء الانتخابات، على حد قوله.

وطالب دغيم البرلمان إنهاء تمرد السايح على الدولة الليبية وارتهانه للخارج، مع ضرورة تنفيذ الإعلان الدستوري بإعادة تشكيل المفوضية قبل أي عملية انتخابية.