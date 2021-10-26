ليبيا – شارك وزير الاقتصاد والتجارة في ورشة عمل بعنوان “الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في مجال خدمات وصناعة الطاقة”.

المجلس الليبي للنفط والغاز والطاقات المتجددة نظم ورشة عمل بعنوان “الشركة بين القطاعين الخاص والعام في مجال خدمات وصناعة الطاقات المتجددة” يوم الإثنين 25 أكتوبر 2021 م، في فندق كورنثيا تحت رعاية وزارة النفط والغاز.

وأشار وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته أن برنامج حكومة الوحدة الوطنية في تنويع الاقتصاد الوطني يقوم على تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والعام، وفتح الاستثمارات أمام القطاع الخاص بكافة المجالات والقطاعات، وتنويع الطاقات المتجددة وترشيد دور القطاع العام، بما يوفر الخبرات والكفاءات اللازمة والعمل على خلق الثقة بين القطاعين بما يحقق التنمية المستدامة، ويحد من احتكار القطاع العام، وتشجيع القطاع الخاص بهدف توفير فرص عمل وتخفيض الإنفاق الحكومي وتحقيق تكامل أفقي ورأسي.

وأكد أن الشركات الأجنبية في مجالات الاستثمار والتسويق يجب أن يكون لديها وكيل أو ممثل ليبي الجنسية للعمل بالسوق المحلي، وذلك وفق القانون.

وحضر ورشة العمل وزيرا النفط والغاز والصناعة والمعادن، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية، وعدد من وكلاء الوزرات ورؤساء الهيئات والمراكز والاتحادات، ولفيف من الأكاديميين والباحثين والمهتمين.