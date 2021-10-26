ليبيا – اعترض حسين القطراني نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية على قرار تشكيل فريق حكومي صادر عن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

مراسلة من القطراني إلى الدبيبة حصلت صحيفة المرصد على نسخة منها أشار خلالها الأول لاعتراضه على قرار الأخير بشأن قرار تشكيل فريق حكومي لزيارة مدينة الكفرة ومتابعة أوضاعها وحل المشاكل التي تواجه السكان فيها.

وأكد القطراني إن مدينة الكفرة تقع ضمن اختصاص نائب رئيس الحكومة الإشرافي والإداري مشيرًا إلى أن صدور هذا القرار على هذا النحو يزيد الانقسام الإداري ويخالف ما نص عليه الاتفاق السياسي والمبادئ الحاكمة لخارطة الطريق.

ونبه القطراني لضرورة تعديل القرار لتكون اللجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة طبقا للاختصاص والتشريعات النافذة.