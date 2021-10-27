ليبيا – أكد مدير مكتب الإعلام للنائب الأول لرئيس حكومة الوحدة صلاح الغزالي أنه لا صحة لما تردد عن نية النائب الأول لرئيس الحكومة، حسين القطراني الانسحاب من الحكومة، أو قرار غلق الموانئ النفطية كما تردد.

الغزالي وفي تصريحات لموقع “العربي الجديد” القطري أمس الأول، قال: “كل ما تردد عن علاقتنا أيضًا بالاجتماع الذي أعلن عنه ناشطون وحكماء وساسة في منطقة بنينا ببنغازي ليس صحيحًا، فليس لنا كديوان رئاسة الوزراء في بنغازي ولا نائب رئيس الحكومة أي علاقة بالاجتماع، والقطراني يحضر بصفته الشخصية وليست الرسمية”.

وأوضح أن اجتماع بنينا كما وصلنا هو حراك شعبي تحضره عدة مكونات سياسية واجتماعية من أجل التأكيد على المطالب الواردة في بيان نائب رئيس الحكومة بتاريخ 10 أكتوبر حول حقوق برقة وإنهاء التهميش، بحسب ما قال.

وتابع: “ننفي وبشكل قاطع كل ما تردد عن نية نائب رئيس الحكومة أو ديوان رئاسة الوزراء في بنغازي الانسحاب من الحكومة أو تشكيل ما يسمى بحكومة موازية في شرق البلاد، ربما يلوح المجتمعون في بنينا كما وصلنا بالتصعيدات حال عدم استجابة الحكومة مع المطالب الواردة في بيان القطراني السابق”.