ليبيا – تفقد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بو جواري عددا من المشاريع في إطار أعمال لجنة إعادة الاستقرار في البلدية.

بيان صحفي صادر عن بلدية بنغازي طالعته صحيفة المرصد أشار إلى أن المشاريع تضمنت مشروع تنفيذ ازدواج طريق بنغازي سلوق بالإضافة إلى الاطلاع على سير العمل المتمثل في أعمال التسوية ومشروع تركيب أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية.

ووفقا للبيان وجه بو جواري بضرورة التقيد بالبرنامج الزمني للمشروع وسرعة البدء في القاطع الثاني الواصل من طريق المطار حتى جزيرة دوران حي السلام “جزيرة الطيارة” وإزالة جميع العوائق على مسار الطريق.