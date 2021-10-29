ليبيا – قال رئيس النقابة العامة لأطباء ليبيا الدكتور محمد الغوج إن النقابة سبق وأعلنت إضرابًا جزئيًا في يونيو الماضي، وعلقته بناء على مراسلة من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، وبادرة حسن النوايا بتضمين قرار 885 بزيادة مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة في الميزانية، وتشكيل لجنة وزارية لإعداد جدول موحد لمرتبات العاملين بالدولة.

الغوج وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” أمس الخميس، أضاف أن النقابة فوجئت في نهاية سبتمبر الماضي بزيادة رواتب فئات وقطاعات دون غيرها ما استفز العناصر الطبية، وتمت تكرار مراسلة رئيس الحكومة أكثر من مرة لتفعيل القرارين، دون جدوى، كما تمت مراسلة وزارة الصحة التي خاطبت رئاسة الوزراء دون رد.

وأردف أن العناصر الطبية قدمت الغالي والنفيس في جائحة كورونا، والحروب المتتالية، ولم تلق اهتمامًا لائقًا من الحكومة، وبعد مرور نحو شهر من المحاولات والمراسلات لتجنب الدخول في إضراب شامل وعام، ولم تجد النقابة إلا هذا الإجراء لانتزاع حقوقها العادلة.

ونوه إلى أن الإضراب سيكون عامًا وشاملًا على مدار الـ24 ساعة وغير مربوط بموعد محدد، لحين الاستجابة لمطالبهم باستثناء حالات الإسعاف والطوارئ وإنقاذ الحياة، بكافة المرافق الصحية بالدولة الليبية.

وحمل نقيب أطباء ليبيا الحكومة تبعيات هذا الإجراء لتعمدها عدم الوفاء بعهودها مع الأطباء وتعنتها المستمر ورفض عقد لقاءات مباشرة معهم.