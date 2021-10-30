ليبيا – علق وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة حسن الصغير على بيان ديوان المحاسبة بشأن ما يتم تداوله حول المذكرة الداخلية المعروضه على رئيس الديوان من قبل الادارة الفنية المختصة حول ما رصده الديوان من ملاحظات وما اتخذه من اجراءات بشأن مشروعات التنمية والمبالغ المسيلة بشأنها

الصغير قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” “شكشك يتلاعب بالمراسلات وبالديوان واعضائه ويسخرهم لخدمة اجندته الانتخابية وهذه ليست مذكرة داخلية تحمل مقترحات واراء بل مراسلة ادارية مختصة تحمل مخالفات جسيمة يجب ان يوقف عن العمل مرتكبيها”.

وأضاف”المراسلة واضحة في الفاظها ومعانيها والتلاعب موجود وجلي والمبالغ سيلت فعلا من المصرف المركزي وبعد خروجها من المركزي لا يملك الديوان عليها سبيلا لانه اصلا لم يأمر بايقاف صرفها وحتى في هذا البيان لا يوجد ما يفيد بايقاف الصرف نهائيا والمراسلة تقول بغياب المشاريع والتخطيط والروية والاعتماد الموسسي فأين شكشك من كل هذا”.

وتابع”شكشك لا يريد ان يزعل دبيبة منه وهو على ابواب الانتخابات ودبيبة يملك المال ويملك التحريض على شكشك وهو اجبن من ان يواجه احد من مصراتة تخصصه وزراء من فزان او برقة او من بني وليد وترهونه”.