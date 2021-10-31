ليبيا – علق الكاتب والمحلل السياسي عبد الله الكبير على المبادرة التي يستعد المجلس الرئاسي لإطلاقها والتي تقضي بتأجيل الانتخابات في البلاد إلى مارس المقبل، قائلًا: إن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المبادرة تقترح البدء بالإجراءات الفنية للانتخابات في موعدها، بأي شكل يدشن بدايتها، ولكن الاقتراع يكون في مارس على أن تكون متزامنة.

الكبير شدد في تصريح لموقع “عربي 21” القطري أمس السبت على أن السباق الآن هو بين الأطراف المحلية والدولية المتمسكة بموعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، بصرف النظر عن الظروف والاستعدادات، وأطراف أخرى تسعى لتأجيلها بسبب عدم التوافق حول القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات.