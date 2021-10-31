ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن الأمم المتحدة لا يحق لها التدخل والدعوة لتعديل قانون الانتخابات، معربًا عن استغرابه من البيان الصادر عن البعثة الأممية في هذا الشأن.

امغيب وفي تصريحات خاصة لراديو “سبوتنيك” الروسي أكد أن الأمم المتحدة لا يحق لها التدخل والدعوة لتعديل قوانين الانتخابات، معللًا بأن هذا الأمر من الشؤون الداخلية لليبيا، وبالتالي لا يجب أن تتدخل البعثة الأممية، ولايحق لمفوضية الانتخابات أن تلتزم بكلام لبعثة الأممية، لأن هذا أمر سيادي تختص به المؤسسات السيادية في ليبيا، على حد تعبيره.

وأضاف: “تم الاطلاع على ماجاء من المفوضية بشأن هذه التعديلات، حيث إن كلها تعديلات سطحية لا يعتد بها، ولكن من الممكن أن يتم التعديل بالفعل إذا كان هناك تعديل جوهري، مؤكدًا أن الرضوخ لطلبات مجلس الدولة بتغيير بعض الشروط والمعايير الخاصة بالقانون الرئاسي مرفوض”