ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد حصيلة يوم أمس السبت بتسجيل 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 21حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه، بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 13.6 بالمائة، من أصل 5001 عينة التي تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 1819 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 296995 حالة فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى55244 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى5099 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عددد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1538920 والمطعمين بالجرعة الثانية 427643.