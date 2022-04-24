ليبيا – حذر تقرير إخباري صدر عن الصليب الأحمر من تداعيات الصراع في ليبيا، ما جعل البلاد عرضة لنقص شديد في الغذاء الناجم عن التغييرات الحالية في المناخ.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن مزارعين في ليبيا تأكيدهم تسبب سنوات الصراع السابقة في هجرهم لأراضيهم الزراعية التي عادوا إليها بعد فوات الأوان، فالبنية التحتية لإرجاعها إلى سابق عهدها لم تعد موجودة، فضلًا عن غياب المناخ الملائم للزراعة.

وأضاف التقرير: إن جغرافية البلاد الصعبة تجعل من حفر الآبار للحصول على المياه أمرًا صعبًا في ظل نفاد المخزون منها في أوقات سابقة، مشيرًا إلى أن تقلبات المناخ تسببت في انخفاض القدرة على التكيف، ما يرجح زيادة آثار الأخطار الطبيعية على الإنتاج الزراعي.

وتابع التقرير: إن الموارد المائية المتجددة المحدودة والجفاف وسوء التربة تحد بشدة من الإنتاج، ما أجبر البلاد على استيراد نحو 75% من المواد الغذائية اللازمة لتلبية الاحتياجات المحلية. مؤكدًا ضرورة استثمار المزيد من الموارد بشكل عاجل في الأراضي الصالحة للزراعة للتخفيف من آثار ذلك.

ونقل التقرير عن الخبير في مركز البحوث الزراعية في مدينة مصراتة جلال القاضي قوله: “يمكننا أن نرى الصدمة في أسعار زيت الزيتون على سبيل المثال، فقد تضاعفت 3 مرات خلال العامين الماضيين بسبب انخفاض الإنتاج المتأثر بقلة هطول الأمطار”.

ترجمة المرصد – خاص