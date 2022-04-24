ليبيا – أجرى وزير الدفاع في الحكومة المكلفة من البرلمان أحميد حومة السبت جولة تفقدية لقاعدة براك الشاطيء الجوية، التقى خلالها بغرفة عمليات الجنوب ومنطقة سبها العسكرية، وذلك في إطار الزيارات التي تجريها الحكومة لمدن ومناطق جنوب ليبيا.

حومة التقى بحسب وكالة الانباء الليبية “وال” خلال جولته بآمر غرفة عمليات الجنوب بالقيادة العامة اللواء المبروك سحبان، وعدد من ضباط الجيش التابعين للقاعدة، مناقشا عديد القضايا الهامة واستراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

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واستمع الوزير خلال جولته الميدانية داخل أروقة القاعدة، لشروح وافية حول تبين أهميتها الاستراتيجية وما يلزمها لتقوم بمهامها المنوطة بها.

كما استمع إلى أبرز احتياجات القاعدة بما يكفل عملها بالشكل المطلوب في تأمين الحدود الجنوبية وتطوير أدائها كليا بما يتواءم مع متطلبات المرحلة.

في السياق ذاته، أجرى وزير دفاع الحكومة المكلفة زيارة لمنطقة سبها العسكرية التابعة للقيادة العامة، حيث كان في استقباله معاون آمر المنطقة وأمراء الكتائب التابعين للمنطقة.

وعقد الوزير اجتماعا موسعا بقادة المنطقة، مؤكدا أن الوزارة لن تتوان تقديم كافة الدعم اللازم لكافة وحدات الجيش بالمنطقة، وحلحلة كافة المشاكلة والمختنقات التي تواجه عمل الجيش وقيامه بمهامه المنوطة به في حفظ ليبيا وأمنها وسلامة أراضيها وحدودها.