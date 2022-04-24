ليبيا – أصدر رئيس قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي الرائد فوزي الفايدي تعليماته لأعضاء التحريات بالبحث والتحري وضبط الأشخاص المطلوبين ومراقبتهم، عقب ورود معلومات للقسم من أحد المصادر الموثوقة عن أشخاص يقومون بالاتجار بمادة الحشيش المُخدرة بمنطقة القوارشة.

مديرية أمن بنغازي أوضحت أنه تم انتقال أعضاء التحريات إلى منطقة القوارشة بالقرب من عمارات الألوان، وتم إعداد كمين لهم بالتنسيق مع أحد أعضاء التحريات، على أن يقوم بشراء كمية من مخدر الحشيش منهم، حيث كانوا يستقلون مركبة آلية نوع جولف سوداء اللون، وعندما تمت عملية الشراء تم ضبط شخصين متلبسين والانتقال بهم إلى القسم.

وأشارت إلى أنه وبالإستدلال معهم تبين أن الشخص الأول يُدعى م.و.ف من مواليد 2000 والشخص الثاني م.ن.أ من مواليد 2000، وإعترفا بما نُسب اليهم من تُهم وانهم يتحصلون على مادة الحشيش المخدرة من أحد الأشخاص بمنطقة القوارشة يُدعى ن.ف.م من مواليد 1996، وأنه يقوم بتخزين كميات من مادة الحشيش المخذرة بمنزله الكائن بمنطقة القوارشة، وعقب تقنين الإجراءات وأخذ الإذن من رئيس النيابة العامة تمت مُداهمة المنزل وضبط المدعو ن.ف.م، وبتفتيش المنزل تم العثور على 15 قطعة كبيرة (قوزة) من مادة الحشيش المخدرة، وتم تحريز الكمية، والانتقال به إلى القسم واعترف بما نُسب إليه وتم إحالة الأشخاص للنيابة العامة.