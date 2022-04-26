ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي إنه يمكن إصلاح ما أفسده رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، مشيرًا إلى أن ما توافقت عليه اللجنة العسكرية “5+5” لم يفسد بشكل كامل؛ بدليل أن الهدنة ما زالت قائمة، بالإضافة إلى أن وقف إطلاق النار ما زال ساريًا.

المهدوي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، أوضح أن الدبيبة قام بعدة محاولات من شأنها تقويض الاتفاق السياسي والعسكري، وخلق حالة من الفوضى حتى تبقى حكومته في المشهد، مشيرًا إلى أنه يمكن عودة أفراد اللجنة العسكرية التابعين للقيادة؛ للعمل مع اللجنة العسكرية 5+5، بعد تحقيق مطالبهم القاضية بتنحي الدبيبة وتسليم السلطة ودفع مرتبات القوات المسلحة ودعم اللجنة العسكرية وعدم التدخل في عملها.

وحول الضامن لإجبار الدبيبة على الامتثال، قال المهدوي: إن الاتفاق السياسي هو من يجبر الدبيبة على التسليم، وخاصة أن الأخير يعول على الاتفاق السياسي الذي ينتهي في يونيو المقبل.

أما عن دور البعثة الأممية، فأكد المحلل الليبي، أن البعثة لا يمكن أن تجبر أعضاء اللجنة العسكرية للعودة، ما لم تخلق أرضية مواتية لعمل اللجنة، وذلك لا يمكن تحقيقه إلا بإزاحة الدبيبة من السلطة؛ لأن استمراره سيقوض الاتفاق السياسي وينسف كافة جهود إنهاء الاحتراب في ليبيا.