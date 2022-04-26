ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن ما حذر منه الصادق الغرياني في عام 2013 ما زالت البلاد تعاني منه للآن، وهي فتنة القتل والدماء والاغتيالات. بحسب قوله.

عبد العزيز أضاف خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد: “هناك مرض نفسي انتشر في ليبيا هو التطاول على القامات والناس المحترمة، لذلك سيجد الفاسدون والقتلة مكانًا في المجتمع، وبالتالي ينفذون مخططاتهم”.

وتابع: “الحكومة الجديدة الغرض منها كما كان الحراك للجضران إسقاط المؤتمر الوطني، لأنه واضح أنه يتجه لإقرار الدستور والانتخابات وبهدوء، كل يومين مشاكل واقتحامات وإغلاق للنفط والآن ذات الشيء، يعرفون أن البلاد ذاهبة للانتخابات والاستقرار، خرجوا بباشاآغا ونفخوا في رأسه وسيعاد نفس الأمر، والليبيون في منازلهم هم لن يرتاحوا إلا بعد أن ينصبوا عليكم عسكريًا يعيد ليبيا للاستبداد وأن تكونوا مسلمين دون فكر وهوية”.

وفيما يلي النص الكامل:

الجهاد بالكلمة له دور كبير وعظيم جدًا، أذكر أن من أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، كلمة الحق كانت عند الشيخ الصادق الغرياني أطال الله في عمره، وأذكر الناس بما قال في 2009، نصرة للقدس، قالها وإسرائيل تقصف أهل غزة، عندنا شباب يظنون أن الحكاية البارحه أو اليوم ولا يحسبون أن المعركة طويلة خاضها الشيوخ الأجلاء ومن وقف معهم وأيدهم. قضية القدس تحتاج لجهد وصاحب كلمة وكل دينار وكل دعوة.

الصادق الغرياني حفطه الله كان جنديًا من جنود الأقصى ولا يفوت فرصة إلا وانتهزها لنصرة القدس. ما حذر منه فضيلة المفتي في 2013 ما زلنا نعاني منه للآن، فتنة القتل، وحذر من الدماء والاغتيالات، ولكنكم كنتم تسمعون للسراق والنهاب الذين ضحكوا عليكم وللمجرمين والقتلى وتسمعون لمن ضحكوا عليكم بشعارات رنانة وجعلوكم تتطاولون على المشايخ والعلماء. 9 سنوات ولم تعتبروا. كلما تنتهي صلاحية شعارات معينة يأتون بغيرها ويبدلون الناس.

من عام 2013 وهم يتكلمون عن حقوق برقة والنفط والفيدرالية، ونتمنى لو قاموا بطرق سياسية وأحزاب، بل إرهاب وقتل لأنهم يعرفون أن القبلية والجهوية مع القتل والإرهاب.

العلماء والمشايخ الذين جعلوكم تتطاولون عليهم، وهذا مرض نفسي انتشر في ليبيا هو التطاول على القامات والناس المحترمة، سيجد الفاسدون والقتلى مكانًا في المجتمع وبالتالي ينفذون مخططاتهم.

الجضران في 2013 وباشاآغا 2022 نفس الأسلوب ونفس الكلام، الجضران تكلم أنه يصدر دون وحدات قياس، وهو كلام غير منطقي والليبيون خرجوا وصدقوا وصفقوا للجضران. اليوم باشاآغا الذي يعلم أن الكلام كذب وغير حقيقي لكن هوس السلطة نفسه الذي كان عند الجضران الذي ضيع فيه 160 مليار دولار، اليوم باشاآغا يقوم بنفس الدور والكثير من الليبيين صدقوا.

الحكومة هذه الغرض منها كما كان الحراك للجضران إسقاط المؤتمر الوطني، لأنه واضح أنه يتجه لإقرار الدستور والانتخابات وبهدوء، كل يومين مشاكل واقتحامات وقفل للنفط والآن ذات الشيء. يعرفون أن البلاد ذاهبة للانتخابات والاستقرار، خرجوا بباشاآغا ونفخوا في رأسه وسيعاد نفس الأمر، والليبيون في منازلهم، هم لن يرتاحوا إلا بعد أن ينصبوا عليكم عسكريًا يعيد ليبيا للاستبداد، وأن تكونوا مسلمين دون فكر وهوية. دائمًا يجدون من أبناء البلد من يحقق لهم أطماعهم لأن الفاسدين كثر وكذلك السلبيون.

اليوم الله فضحهم وعراهم كلهم على بعضهم، نزع عنهم ورقة التوت عندما وجه حفتر رسالة تهنئة لماكرون، من هو حفتر ومن يكون؟ هل الرئاسي وجه رسالة لماكرون؟ وهل حفتر استشار الرئاسي؟ وهل فتحي باشاآغا يعلم عنها؟ لا. وأتحداهم أن يكون عندهم ردة فعل.

من أوصلها بطرق ما ولا أعتقد أن من أوصلها حافظ قدور، أو ممكن من السفارة. عندي علم أن هناك مستندات تخرج من مكتب نجلاء المنقوش وتسلم لحفتر، وقالها لي سفير. هل هذه المراسلة تثبت أن حفتر في قمة النضج؟ أيها الليبيون عندما يخرج العلماء والسياسيون المحنكون ورجال الدولة وأصحاب المبادئ والقيم ويحترمون الليبيين، أما السياسيون الذين آخر زمن لا نعترف بهم.

استفزني فيديو لأحد مهجري بنغازي، كيف تنامون وتأكلون وتشربون؟ كم عندنا عائلة مهجرة تدعو في هذه الليالي الوترية على من اغتصب بيوتهم وأيده؟ من أيد المجرم وتهجير أهل المنطقة الشرقية يا ويلكم من ربكم.

مسألة رفع الظلم، الدبيبة لما خرج فيصل قرقاب وقال كلامًا في حق الدبيبة وابنه، خرج الدبيبة وكان شجاعًا وكان واضحًا ورفع مذكرة للنائب العام للتحقيق ونكبر فيه هذا. إيرادات الضرائب في المنطقة الشرقية سرقت بالكامل من قبل حفتر وجماعته.

أقول للدبيبة بارك الله فيك على هذه الخطوات، لكن كثير من الجرائم التي تحدث تحتاج لوقفة جادة، كثير من الناس يعملون في أماكن حساسة لا يتصرفون كرجال دولة بل بعقلية النجع. تكلمنا عما يحصل في تركيا وهذا عار ومفروض أن تكون هناك إجراءات يا عبد الحميد الدبيبة، مجموعة من الأطفال من موظفي الدولة تحكم المحاكم بإرجاع موظف لمكان عمله، للأسف لم يتم إجراء فيه لهذه اللحظة.

لماذا هل هناك في ليبيا مراكز قوة لا تريد لأحمد البنوتي أن يعود لتركيا؟ ومراكز قوة تريد لأشخاص معينين العمل في السفارة والملحقيات في تركيا. ما الذي موجود في تركيا تريدون أن تغطوا عليه يا مراكز القوة؟ لا أعلم إن كانت المنقوش تعلم أم لا، أنا أبرؤها للآن، إذا كان البنوتي فاسد حوله للنائب العام وضعه في الحبس.

مصنع المسدسات هل تعلم فيه يا عبد الحميد؟ وصاحبه أين يعمل الآن؟ وماذا حدث في مصنع المسدسات؟ وكم صنع من مسدس؟ الليبيون لا يعرفون ذلك ولكن أنا لدي المستندات.