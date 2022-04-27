ليبيا – كشف مصدر دبلوماسي لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، سعي المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز إلى استصدار مراسيم وقاعدة دستورية عن طريق المجلس الرئاسي، وتجميد عمل مجلسي النواب والدولة

المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه قال: إن المسعى سيتضمن تولي المجلسي الرئاسي مهام تسيير حكومة مصغرة تتشكل للإشراف على الانتخابات في ديسمبر المقبل.

وأضاف المصدر أن ويليامز تسعى لكسب موافقة ودعم “دول 2+3” لخطتها؛ ولهذا السبب سافرت إلى ألمانيا.