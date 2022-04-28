ليبيا – قامت قوة دعم مديرية أمن القره بوللي وبايعاز من قبل مدير الأمن بالقبض على شقيقين خطفا ابن عمهم وارغام أهله لدفع فدية حتى يتم اطلاق سراحه.

وزارة الداخلية أفادت في بيان لها عبر مكتبها الإعلامي أن الشقيقين يقيمان بمدينة الزاوية خطفا ابن عمهم وهو يعمل سائق شاحنة نوع فراشة ملك لشخص أخر خطط لعملية الخطف، حيث قام بإرسال سائق الشاحنة في مهمة عمل إلى منطقة قيرة الشاطئ،وبعدها قام بارسال الخاطفين لملاحقة المخطوف وارغام أهله لدفع فدية حتى يتم اطلاق سراحه.

وأضافت الوزارة :”عند وصل الخاطفين لمكان المخطوف والقيام بعملية الخطف بتاريخ 24-10-2021 وتعذيبه واحتجازه بمنطقة قيرة الشاطئ لمدة 18 يوم، والاتصال بأهل المخطوف وطلب فدية مالية 700000 الف دينار مقابل اطلاق سراحه ،مما أجبر عائلة المخطوف ببيع ممتلكاتهم ممثلة في قطعة أرض تقدر بهكتار ونصف وبها ثلاثة منازل ودفع الفدية للخاطفين وإطلاق سراحه”.

وقالت الوزارة إن المخطوف قام بعد فترة بتتبع المركبة لحين وصلوها لمنطقة القره بوللي وابلاغ مدير الأمن بمكان تواجد المركبة، وعلى إثر ذلك تم إصدار التعليمات للدوريات وقوة دعم المديرية بضبط المركبة والشخصين خلال قيامها بيع المركبة بالمنطقة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.