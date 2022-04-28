العراق – أعلنت إدارة نادي زاخو في إقليم كردستان شمال العراق، تعيين قائد منتخب سوريا السابق فراس الخطيب مدربا لفريق كرة القدم، وذلك خلفا للمدرب المستقيل، العراقي عبد الوهاب أبو الهيل.

وأعرب فراس الخطيب، الذي سبق له تمثيل زاخو كلاعب خلال الموسم (2012-2013)، عن سعادته الكبيرة بتعيينه مدربا للفريق، قائلا: “أتمنى أن أكون أهلا للثقة التي منحتني إياها إدارة النادي.. اعتبر نفسي واحدا منكم وفيكم، وعندما طلبت مني إدارة النادي لم أتردد، وأنا أتيت لأقدم أفضل ما لدي حتى ينجح النادي ونسعد جماهيرنا”.

وتابع قائد المنتخب السوري السابق: “أنا متابع لمباريات الدوري العراقي بشكل عام، وسنسعى قدر المستطاع إلى تقديم مستويات جيدة.. بالتأكيد لن أنسى تقديم الشكر للمدرب السابق عبد الوهاب أبو الهيل، مع أمنيات التوفيق له في الفترة القادمة”.

ويمتد عقد الخطيب مع زاخو حتى نهاية الموسم الحالي، حيث يحتل الفريق المركز الثامن على جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 37 نقطة حصدها من 28 مباراة، مع تبقي 10 مباريات حتى نهاية الموسم، بالإضافة لوجود الفريق في دور الثمانية لمسابقة كأس العراق.

وأشرف فراس الخطيب على أول حصة تدريبية في مسيرته، اليوم الثلاثاء، لقيادة زاخو أمام نادي أربيل يوم السبت المقبل، على ملعب “فرانسوا حريري”، في ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الممتاز.

المصدر: وكالات