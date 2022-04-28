ليبيا – اعتبر المحلل السياسي فيصل الشريف أن الجميع يلاحظ حراك ويليامز كمستشارة للأمين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق بالملف الليبي واختفاء أي تقارير دورية تصدر عن البعثة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة، وخاصة بعد مغادرة المبعوث الأممي.

الشريف قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير”: إن مجلس الأمن اليوم مضطر للانعقاد ليبت في مسألة تمديد ولاية البعثة، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعًا حصل مسبقًا وغير معلن للبحث في مسألة تعيين مبعوث جديد، لكن الانقسام الدولي والإقليمي على أشده فيما يخص الملف الليبي.

وأشار إلى أن الخلفية التي جعلت ستيفاني ويليامز تنجح في أدوارها هي الخلفية الأمريكية واستعمال العلاقات التي يمكن استعمالها كونها أمريكية الجنسية وأن سفارات كبرى تعاونت معها، معتقدًا أن مسألة تعين مبعوث جديد على المحك ولن تنجح وتمر بسهولة.

ولفت إلى أن سلامة لجأ في ذلك الوقت لبرلين باعتبار أن ألمانيا لم تتدخل في ملف الصراع الليبي وكان هناك اطمئنان للجوء إليها لعقد مؤتمر دولي إقليمي، وهذا ما نتج عنه مؤتمر برلين 1/2، معتبرًا أن برلين قادرة على جمع أطراف الصراع المتناقضة في ليبيا سواء الإقليمي والدولي.

كما أضاف: “لا يخفى على أحد النهج المصري الذي يتعمد أن يتعامل مع طرف ويشرعنه ويرفض الطرف الآخر وهذه الإشكالية الكبرى، ويليامز تلجأ لألمانيا من جديد لتحاول أن تنطلق من قاعدة هناك وتبني على ما تم، ولكن لديها إشكاليات على الصعيد الدولي والمحلي، يجب أن تحاول أن تستعين بالدول الفاعلة على المستوى الأوروبي والمؤثرة في فرنسا وحساسية روسيا أمام ويليامز وهي معركة كبيرة ربما تلجأ فيها لتركيا، لأن العلاقات التركية الروسية لحد كبير ما زالت متماسكة”.

وتابع: “ويليامز اليوم لها تحديات كبيرة هي دائمًا تصر على مسألة إبقاء وقف إطلاق النار، وحتى يكون لأي إطلاق لعملية سياسية جو هادئ مستقر يؤدي لتوافر عناصر النجاح، وكذلك الإصرار على مسألة النفط وعدم إقحامه والزج به كورقة سياسية وهذا استغله حفتر وعقيلة ورئيس حكومته الموازية رأيناه يقف مع من يغلقون النفط ويقف لجانبهم ويصرون على تسليم الحكم له، وإلا سيبقون قافلين على النفط نفس النهج الذي كان مع حكومة الثني والمواقف الساذجة”.

وأردف قائلًا: “كون أنه برنامج عمل تشتغل عليه المخابرات المصرية كخطة ب مع الفرنسيس والروس وإن لم نتمكن أن نمرر الحكومة في أقرب فترة ممكنة قبل نهاية شهر 6 القادم لا بأس في أن نبقي على الحكومة ونناور ونمكنها أن تتحرك في المجالات التي يملكها حفتر ويسيطر عليها مجرم الرجمة، ويمكنها أنها ما زالت موجودة وتتحرك على الأرض ويصل بشهر 6 وتصل لخطة ب، ونضغط تجاه أن هذه الحكومة انتهت ولايتها وأعطونا فرصة لحكومة جديدة”.

وأوضح أن مشكلة ليبيا هي أن هناك صراع مصالح على مستوى دولي وإقليمي، مضيفًا: “رأينا مصر عندما اصطفت وكنا نقول إن مصر لا يمكنها أن تكون طرفًا نزيهًا لأنها تعمل على مشاريع إستراتيجية تتعلق بالهيمنة على ليبيا ومقدراتها، النظام المصري لن يسمح بالخروج بقاعدة دستورية ونخدم الليبين ويجرى الانتخابات وتتحول تحولًا ديموقراطيًا من الثورة للدولة والوصول لنموذج ديمقراطي لو نسبي، لن يسمحوا بذلك؛ لأن لديهم مشاريع استراتيجية لا يمكن أن يحققوها في ظل دولة مدنية ديمقراطية”.

الشريف زعم أن هناك قوة خفية تمنع الليبين من الوصول لدولتهم المنشودة ونجحوا في تفتيت الليبيين والضرب في الداخل والعمق الداخلي على المستوى الداخلي فيما يتعلق بالتوافقات الداخلية.