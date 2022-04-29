ليبيا – قام نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المكلفة من البرلمان علي القطراني أمس الخميس بزيارة ميدانية إلى ملعب شهداء بنينا، وذلك للاطلاع على نسب إنجاز الصيانة والتطوير الجارية به رفقة وزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري ورئيس جهاز تنمية وتطوير المدن بالمنطقة الشرقية ناجي المعداني.

القطراني والوفد المرافق له قام بجولة تفقدية لكامل الملعب ومرافقه، مشددًا على أن تكون التحويرات الجارية مطابقة للمواصفات الموضوعة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك لضمان استمرار اعتماد الملعب دوليًا وألا تضطر الفرق الليبية للعب خارج أرضها.

وأكد القطراني حرص الحكومة الليبية الشديد و هتمامها بقطاع الرياضة، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية للملاعب والمدن الرياضية وعلى رأسها إجراءات استكمال ملعب بنغازي الدولي.

كما شدد على ضرورة التقيد بالموعد الزمني المحدد من قبل الاتحاد الأفريقي حتى يظل ملعب شهداء بنينا معتمدًا من قبلهم لخوض فريق الأهلي طرابلس مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي على أرضه، وألا يتحمل مشقة السفر للعب خارج البلاد.