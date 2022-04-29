ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء أمس الخميس فصل التغذية الكهربائية عن 7 مناطق اليوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحًا إلى حين الانتهاء من تجديد معدات الشبكة الكهربائية بمحطة تحويل ترهونة جهد (11/30/66/220 ك.ف) والمتوقع أن تكون في حدود الـ5 ساعات.

الشركة أفادت عبر مكتبها الإعلامي أنه سيتم فصل التغذية الكهربائية لجميع الخطوط المتغذية من المحطة، بالإضافة إلى فصل التغذية الكهربائية لجميع الخطوط المتغذية من محول البركات جهد 11/30/220 ك.ف لتأمين موقع العمل اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن المناطق التالية ستفقد التغذية وهي: (ترهونة المدينة /الخضراء/ الداوون/ آبار مجي/ سوق الأحد /سي الصيد/مسلاتة).