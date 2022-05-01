ليبيا – حمل تقرير تحليلي نشره موقع أخبار “مودرن غانا” الناطق بالإنجليزية المعارضين للعقيد الراحل القذافي مسؤولية تدمير ليبيا لسعيهم المحموم إلى السلطة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن الكثير من الأشياء تسوء بوجود الديموقراطية وأهمها السعي النهم للسياسيين المعارضين للاستيلاء على السلطة بأي ثمن وفي أغلب الأحيان على حساب البلد الذي يدعون أنهم يحبونه ويريدون خدمته.

وأضاف التقرير إن حصول المعارضين على السلطة بأي ثمن أدى لتعثر الاقتصاد لتجد البلاد نفسها في وضع أسوأ من ذي قبل، مؤكدا إن ليبيا إبان عهد العقيد الراحل القذافي شهدت ارتفاعا في معدل معرفة القراءة والكتابة من 10% إلى 90%.

وتابع التقرير إن معدل نقص التغذية بلغ 2% وهو رقم أقل من مثيله في الولايات المتحدة فضلا عن التعليم المجاني من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة والرعاية الصحية المجانية فيما احتلت ليبيا المرتبة الـ53 على مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية.

وأوضح التقرير إن نظام العقيد الراحل القذافي قدم الأرض الزراعية والمعدات اللازمة واللوازم الأخرى مجانا لأي راغب بالعمل في المجال الزراعي ولم يكن هناك مواطنين لا يملكون المأوى.

ترجمة المرصد – خاص