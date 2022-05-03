ليبيا – علق عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني على مطالبة جهاز الدعم والاستقرار نازحي تاورغاء في مخيمات الفلاح 1 – 2 بالإخلاء ثالث أيام العيد.

الشيباني قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “في منتصف شهر مارس علمنا أن هناك أمر إخلاء من النائب العام لمخيم الدعوة الإسلامية بتاريخ 26 من نفس الشهر، قابلت على إثرها النائب العام واتفقنا على تأجيل الإخلاء الى مابعد عيد الفطر”.

وتابع: “وسمعنا حديثًا مكررًا عن احتمالية إخلاء مخيم الفلاح وهو تهديد قائم منذ فترة يظهر على السطح أحيانًا ويخبؤ أحيانًا أخرى”.

وأضاف: “قمنا بعدها بالتواصل مع الحكومة من أجل صرف بدل الإيجار للمخيمات المستهدفة بالإخلاء والتعويض الشامل لجميع أهالي تاورغاء بعد أن تم أخيرًا إدراج تاورغاء من ضمن المناطق المتضررة من أحداث 2011”.

وأوضح أن الحكومة أحالت أمر صرف بدل الإيجار إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وأمر التعويض الشامل إلى وزارة الإسكان والتعمير، لجنة التعويضات المركزية.

وأكد الشيباني أن الوزارتان قامتا بالأعمال المطلوبة وإتمام كافة الأجراءات المبدئية، في انتظار الخطوات النهائية قريبا وهي تحظى بالاهتمام والمتابعة.

وقال النائب: “أما فيما يتعلق بمباغتة المسلحين الذين هددوا الأهالي وأجبروهم على الإخلاء تواصلنا ليلة البارحة واليوم مع النائب العام شخصيًا ومع الحكومة، ولكن للأسف الشديد لم تكلل محاولاتنا بالنجاح لظروف لا أعتقد أنها خافية على كل متابع للشأن الليبي”.

وختم الشيباني بالقول: “أهلنا تاورغاء ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، بالصبر والعزيمة وقوة الإرادة وروح التحدي نجعل المستحيل ممكنًا والصعب سهلًا، ونحن نعول على ذلك كثيرًا”.