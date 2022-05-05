ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي جمال الفلاح إن هناك دعوات محلية وإفريقية وأووربية إلى ضرورة تعيين مبعوث إفريقي لليبيا، لكون الأخيرة منضوية تحت لواء الاتحاد الإفريقي، نافيًا أن يكون المطلب روسيًا فقط.

الفلاح وفي تصريحات خاصة لموقع “السياق” الإخباري أوضح أن الدول الغربية وبينها روسيا، رأت ضرورة تعيين مبعوث محايد، خاصة بعد أن استفحل النفوذ الأمريكي في ليبيا، ما تسبب في مخاوف لدى موسكو من إمكانية إخراجها من ليبيا.

وأشار إلى أن مصر ومجلس النواب والاتحاد الإفريقي يرون ضرورة تعيين مبعوث إفريقي، لتقليل التدخلات في الشأن الليبي، مؤكدًا أن هناك دعمًا كبيرًا لهذا المقترح، الذي يرون ضرورة وجوده كوسيط محايد في الأزمة الليبية.

وأكد أن المبعوث الأممي الجديد، سيتأثر بالدول الفاعلة في مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن المبعوثين الأممين السابقين لم يتمكنوا من التوصل لحلول جوهرية.

الفلاح شدد على أنه إذا استطاع المبعوث الأممي الإفريقي المقترح تحجيم دور الدول الغربية المتداخلة، وإخراج المقاتلين الأجانب، سيتمكن من التوفيق بين الأطراف الداخلية، التي يعمل بعضها، وفقًا لأجندات خارجية.