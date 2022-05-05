ليبيا – ألقى قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي القبض على شخص قتل أخاه عمدًا بواسطة أدوات حادة، وقام بإسعافه وإخفاء الأدوات المُستخدمة في الجريمة لتضليل العدالة في أول أيام عيد الفطر المُبارك.

مديرية أمن بنغازي أفادت عبر مكتبها الإعلامي أن معلومات وردت إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية أول أيام عيد الفطر المُبارك مفادها دخول شخص مُتوفى إلى مستشفى الجلاء وعليه آثار تعذيب وكسور.

وأصدر رئيس قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي الرائد فوزي الفايدي تعليماته بانتقال أعضاء التحريات وجمع أكبر قدر من المعلومات عن الواقعة والتعرف على هوية الشخص المُتوفى ويُدعى” ح.و.ح “من مواليد 1967 ليبي الجنسية.

وأشارت المديرية إلى أن التحريات أفادت بأن الساعف شقيق المتوفي يدعى “م.و.ح” من مواليد 1962 ليبي الجنسية، وبسؤاله أفاد أنه وجد شقيقه مُلقى على الأرض وتغطي جسمه الدماء، فقام باستيقاف مركبة وإسعافه إلى مستشفى الجلاء.

ولاحظ أعضاء التحريات على الساعف علامات الارتباك وتفوح منه رائحة يشتبه بأن تكون رائحة الخمر.

وأصدر رئيس القسم تعليماته بضبط الساعف والانتقال به إلى القسم وبالتحقيق معه والضعط عليه اعترف بقتله لشقيقه.

وسرد الجاني تفاصيل الحادثة، قائلًا: إن الواقعة حدثت بمنطقة سيدي خليفة، حيث قام الجاني بالانتقال إلى منطقة بوهديمة وشراء المواد المسكرة ومن ثم عاد إلى المنزل بمنطقة سيدي خليفة، فكان في انتظاره المجني عليه شقيقه فقاما بشرب المواد المسكرة صبيحة عيد الفطر المبارك، مما أدى لحدوث مُشادة كلامية بينهم واشتباك بالأيدي، فقام الجاني بأخذ قطعة حديدية تستخدم في البناء (قانطة) وضرب المجني عليه عدة ضربات أفقدته الوعي، ومن ثم أخذ فأسًا وقام بكسر رجل المجني عليه واستعمل مقص وقام بطعن المجني عليه عدة طعنات مما تسبب في وفاته.

وبحسب المديرية أفاد الجاني بأنه قام بدفن الأدوات المستخدمة في الجريمة وجر جثة المجني عليه خارج المنزل وإسعافه.

مديرية أمن بنغازي أكدت اتخاذها كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.

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