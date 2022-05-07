ليبيا – رأى رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة درنة يوسف الفارسي أن اعتماد الميزانية للحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاآغا سيكون مع إيقاف التنفيذ.

الفارسي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، أوضح أن الأموال تحت يد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس حكومة تصريف الأعمال المستولي على السلطة عبد الحميد الدبيبة، مما يعوق صرف الميزانية بعد اعتمادها من مجلس النواب.

وبين أن الحكومة الجديدة ستعاني من غياب التمويل في حال استمرار غياب البنوك التي تقرضها الأموال قبل توحيد المصارف كما كان بحكومة عبد الله الثني.

الفارسي ختم قائلًا: “يجب استلام الحكومة باقي المقرات في طرابلس قبل اعتماد الميزانية للحصول على التمويل اللازم وتحقيق تطلعات الشعب”.